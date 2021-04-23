23 Nisan Bilecik'te de kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bilecik'te de kutlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle kutlama programına az sayıda katılım olurken, törende sosyal mesafe uygulandı. Bilecik'teki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un çelenk sunması ile başladı. Çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.