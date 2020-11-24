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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programla kutlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programla kutlandı.


Program ilk olarak, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile ilçe meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program Kaymakam Yüksel Ünal öğretmenleri makamında kabul etmesiyle devam etti. Kaymakam Ünal görevinde başarılı olan öğretmenlere başarı belgesi vererek, "Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.



Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına ziyaret


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve beraberindeki öğretmenler daha sonra pandemi sürecinde canla başla hiç yılmadan, durmadan çalışan Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına günün anısına çiçek verdiler. Milli Eğitim Müdürü Döş ve öğretmenler sağlık çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar dilediler.


Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastane Müdürü Sinan Mut ise, bu anlamı ve duyarlı davranışlarından dolayı başta Erhan Döş' ve beraberindeki öğretmenlere teşekkür ederek 24 Kasım Öğretmenler Günlerini kutladı.

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