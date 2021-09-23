2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda yürütülen nitelikli e-Twinning projeleri için Bilecik'ten 28 okul ve 48 öğretmen ‘Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası' ile ödüllendirildi.

Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim- öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa'da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılmasını amaçlayan e-Twinning faaliyetleri kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda yürütülen nitelikli e-Twinning projeleri için Bilecik'ten 28 okulu ve 48 öğretmen 'Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası' ile ödüllendirildi.

Öte yandan e-Twinning Okulu unvanı ile ödüllendirilen 13 okul yöneticilerine e-Twinning okul levhaları Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü tarafından takdim edildi.