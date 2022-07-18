3 altın ve 1 gümüş madalya ile şampiyonaya damga vurdular

Denizli'de düzenlenen 52'inci Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası'nda milli forma ile ülkemizi temsil eden Bilecikli sporcular, 3 altın ve 1 gümüş madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

52. Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası Denizli'de düzenlendi. Şampiyonaya katılan Bilecikli milli sporculardan Orçun Ünalan 100 metre yarışlarında 10.72 saniyelik derecesi ile rakiplerini geride bırakarak altın madalya elde etti ve Balkan Şampiyonu oldu. 200 metre finallerinde de yarışan Milli Atlet Orçun Ünalan 21.97 saniyelik derecesi ile gümüş madalya elde etti.

Bayrak yarışı finalinde ise Bilecik'ten iki sporcu yarıştı. Milli Atlet Orçun Ünalan ve Yasin Sosa 4X100 metre bayrak yarışı finalinde madalya için piste çıktı. 40.83 saniye ile başarılı bir derece elde eden 4x100 metre bayrak yarışı takımı altın madalya elde ederek Balkan Şampiyonu oldu. Milli atletler bu sonuçlarla üç altın ve bir gümüş madalya elde ederek şampiyonaya damga vurdu.