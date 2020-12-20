3 aydır kapalı olan fırını devraldı, dükkanı açacağı günün gecesi yangın çıktı

Bilecik'te 3 aydır kapalı olan bir ekmek fırınını devralan vatandaş, dükkanı açacağı günün gecesinde çıkan yangında adeta dünyası yıkıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'e bağlı Yeniköy'de 1 ay önce gelen Ersin Gedik, burada 3 aydır kapalı olan ekmek fırınını kiraladı. Daha sonra fırında birkaç tadilat yapan Gedik, yaklaşık 300 çuval un alarak dükkanın ikinci katındaki depo olarak kullandığı alana koydu. Bugün fırınını açacak olan Gedik'in yan komşusunun elektrik tesisatından çıktığı iddia edilen kıvılcımlar 2 katlı ekmek fırınının çatısında yangına neden oldu. Alevler kısa sürede binayı sararken, depoda bulunan 300 çuval undan sadece 20 çuvalı kurtarıldı. Yangına Bilecik Belediyene bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, fırın tamamen kullanılmaz hale geldi.

Başkan Şahin'den esnafa destek

Yangın sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ekiplere talimat vererek, yangın bölgesine gönderdi. Ersin Gedik'e ne ihtiyacı olduğunun sorulmasını ve ne gerekiyorsa yapılması talimatı veren Başkan Şahin, işletmenin derhal ayağa kalkıp faaliyet verir hale getirilmesi için ellerinde ne geliyorsa yapacaklarını belirtti.