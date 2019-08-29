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3 boyutlu Osmanlı Arması'nın temizliği yapıldı

Bilecik Belediyesi, kentteki 3 boyutlu Osmanlı Arması’nda temizlik çalışması gerçekleştirirken, daha sonra da bakım ve yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.

Bilecik Belediyesi, kentteki 3 boyutlu Osmanlı Arması'nda temizlik çalışması gerçekleştirirken, daha sonra da bakım ve yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.


2008 tarihinde Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir kavşağa yapılan 3 boyutlu Osmanlı Arması, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmayla temizlendi. Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarından sonra armada kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapılacak.


Öte yandan, Osmanlı Arması'nın açılışı 2008 yılında dönemin TBMM Başkanı Köksal Toptan tarafından yapılmıştı. 3 boyutlu olarak tasarlanan Osmanlı Arması'nın tasvir edildiği anıtın üç tarafında Şeyh Edebali'ya ait “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözü bulunuyor.

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