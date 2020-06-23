İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 evin kül olduğu yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Bilecik’te geçtiğimiz gün bir evde başlayan ardından 2 eve sıçrayan yangın sonrası, AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir evde başlayan ardından 2 eve sıçrayan yangın sonrası, AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.


Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde Gülsüm Karadere'ye ait evde çıkan yangın, Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin'e ait 2 eve sıçramıştı. Yangında 3 ev kül olurken, 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Yangın sonrası Bilecik AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.