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3. OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik 3.

Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.


AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim 10 yılı aşkın bir süredir uğraştığımız şehrimize 3. OSB kazandırma çabamız nihayet sonuçlandı. Bilecik 3. OSB kuruluş protokolü bakanlıkça onaylanarak 346 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmış oldu. Emeği geçen ve katkısı olan herkese başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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