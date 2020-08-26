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30 Ağustos Ayak Tenisi Zafer Kupası'nda heyecan başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile düzenlenen Ayak Tenisi Zafer Kupası büyük bir heyecanla başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile düzenlenen Ayak Tenisi Zafer Kupası büyük bir heyecanla başladı.


İlçede ilk kez yapılan turnuvada 16 takım mücadele ederken ilk maçlar tamamlandı. Sosyal mesafe ve hijyene özen gösterilen etkinlikte takımlar itina ile sahadaki yerlerini aldı. Oldukça çekişmeli geçen maçlarda centilmenliğin ön plana çıktığı görülürken turnuva, çeyrek final ve yarı final maçları ile devam edecek.

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