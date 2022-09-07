30 bin kişi Zeynep Bastık konseriyle coştu

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan '100. Yıl Kurtuluş Festivali'nde sahne alan Zeynep Bastık, sevilen şarkılarını Bilecikliler için seslendirdi.

Cumhuriyet Mahallesinde Cumhuriyet meydanını dolduran binlerce kişi, Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Renkli ve güzel görüntülerin yaşandığı konseri Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek yöneticileri ile çok sayıda vatandaş izledi.

‘'Kurtuluşumuzun 100'üncü yılı kutlu olsun''

Konser sonunda sahneye çıkan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Zeynep Bastık ve ekibine teşekkür ederek, performansları ile Bileciklilere güzel bir gece yaşattıklarını söyledi. '100. Yıl Kurtuluş Festivali'nin bir hafta boyunca devam ettiğini hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘'Öncelikle bizlere özgürlüğümüzü veren kurtuluşumuzun mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Bir haftadır gençlerimizle birlikte keyifli bir festival yaşadık. Zeynep Bastık ve ekibine çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Sanatçı Zeynep Bastık ise Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak, Bilecik'in coşkulu sanatseverleriyle bir arada olduğu için büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Başkan V. Subaşı, konuşmasının sonunda Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresinin olduğu hediyeyi Zeynep Bastık'a takdim etti.

Kılıçdaroğlu, Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlama mesajı gönderdi

Konser öncesi ayrıca Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen kutlama mesajları okundu.