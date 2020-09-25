320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi

Bilecik'te bir balıkçı tarafından kente getirilen 320 kiloluk dev orkinos balığı ilgi odağı olurken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Bilecik merkez Şadırvan bölgesinde balıkçılık yapan Hoşgör Balık sahibi Çanakkale boğazında yakalanan 320 kiloluk dev orkinosu satın alarak, tezgahına getirdi. Sabahın ilk saatlerin tezgaha konulan balık ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da adeta şifa deposu olan balıktan satıl almak için beklediler. Balık satıcı Celal Karakaya, balığın Çanakkale açıklarında yakalandığı anlatarak, "Bugün bazı müşterilerimiz fotoğraf bazı müşterilerimiz şifa deposu balıktan 1 kilo almak için akın ettiler. Balığımız kısa bir süre içinde tükenir. Çünkü Bilecik halkı bu balığa fazla ilgi gösteriyor. Bu balık omega 3 içerir. Kanın pıhtılaşmasına, beyindeki elektrik sinyallerinin güçlendirilmesine, selenyum, toksinler, sodyum göz kuruluğuna en iyi gelen yiyecek. Bizler de ara ara böyle getiriyoruz” dedi.