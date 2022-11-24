37 okul ve fabrika arasında ‘Kardeş Okul Projesi' imzalandı

Kemal Kızılkaya öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sanayi kuruluşları arasında iş birliği ve sosyal sorumluluk olarak "Kardeş Okul Projesi" imzalandı.

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapılan törenle 37 okul ve 37 sanayi kuruluşu arasında protokol imzalandı. Protokolde okul başına ortalama 200 bin TL toplamda da yaklaşık olarak 7 milyon 400 bin TL gibi bir desteğin sağlanacağını vurgulayan Vali Kızılkaya, “Bugün Bilecik eğitiminde önemli bir gün. 37 okulumuz ve 37 fabrikamız arasında 'Kardeş Okul Protokolü'nü hayata geçirerek güzel bir iş birliğine imza attık. Bilecik sanayimize güç veren işletmelerimiz artık eğitimine de destek olacak. Böylece geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımızın eğitim şartlarını daha da iyileştireceğiz. Atılan bu adımın herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Elini taşın altına koymaktan çekinmeyen hayırsever iş adamlarımıza ve işletmelerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çalışmayı başta Bozüyük olmak üzere tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi.

İmza törenine Vali Kızılkaya'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Akın Ağca, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Atalay, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, Bilim ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, okul müdürleri ve sanayi kuruluşları temsilcileri katıldı.