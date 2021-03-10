Bilecik'te gerçekleştirilen traktör denetiminde 39 araç sürücüne 27 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, 21 traktör ise trafikten men edildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından traktör ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda 404 araç kontrol edilirken, trafik kuralı ihlali yapan 39 traktör sürücüsüne 27 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 21 traktör trafikten men edildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan sürücülerdeki "yakalanma riski duygusunu" arttırmak için denetimlerin sürdürüleceği aktarıldı.