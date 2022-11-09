Bilecik'te 1'i park halinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak ile Göçmen Sokak kavşağında meydana geldi. Muammer Fadıl Ö. idaresindeki 11AAJ612 plakalı motosikleti ile Stadyum Sokak üzerinde seyir halindeyken kavşağa geldiğinde Erdeniz G. 11 AA H329 plaka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet park halindeki 11 AC 295 plakalı kamyonete, ardından karşı şeritten gelen Mutlu Ş. idaresindeki 11 EN7 11 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücü Muammer Fadıl Ö. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.