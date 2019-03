4 Eylül Mahalle Konağının temeli törenle atıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın “9 Mahalle'ye 9 Mahalle Konağı” projesi kapsamında 4 Eylül Mahallesine yapılacak Mahalle Konağının temeli Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen tören ile atıldı.

4 Eylül Mahallesi'nde 870 Sokak ile Cezmi Or Caddesi üzerinde bulunan eski 4 Eylül Parkına yapılan Mahalle Konağı'nın temel atma törenine Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, amatör spor kulüplerinin başkanları, muhtarlar, ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak söz alan 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın göreve geldiğinden itibaren mahallelerinin büyük değişimler yaşandığını belirterek “2009 seçimlerinden bugüne kadar 4 Eylül Mahallesinde muhtarlık görevini yapmaya çalışan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, yapılan projelerin ve yapılan çalışmaların hiç biri yoktu. 2013'de Başkan Bakıcı'nın görev alması ile birlikte, mahallemize pek çok proje kazandırıldı. Bu gördüğünüz park istimlak olmasına rağmen ücretleri dönemin belediye başkanı tarafından ödenmedi. Başkan Bakıcı ile birlikte buradaki tüm sorunlar çözüldü ve mahallemize büyük bir yüzme havuzu ve mahalle konağı kazandırılmış olacak. Kaldırımlarımız, yollarımız yapıldı ve asfaltlandı. Kumral Abdal Camii olsun, Osmanlı Camii olsun, diğer kurum ve binalarımıza da pek çok yardım yaptı. O dönem otluk dikenlik olan bir alan şimdi vatandaşlarımızın nefes alacağı bir alan oldu. Ben buradan bu güzel vesile ile tüm yapılan yatırımların yanı sıra, spora ve 4 Eylül spor kulübüne vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Kıranlı'nın ardından söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Yunus gibi yangın Mevlana gibi dertli Hacıbektaş Veli gibi vakur olmadan bu millete hizmet edilemez. Bizler halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu iyi bilen birisi olarak da her mahallemize ayrı ayrı proje yaparak her mahallemizi birbirinden değerli kılmaya çalışıyoruz. Olması gerektiği gibi 5 yıl önce ne söz verdiysek her birini ayrı ayrı yerine getiriyoruz. Ve bugün yine 9'uncusunun temelini hep birlikte atacağımız bu konağımız ve söz vermiş olduğumuz konakları tamamlayacağız. Ama sadece bu konaklarla bitmeyecek. Biz toplantılara gittiğimiz zaman şunları da söyledik, bugün burada yine söylemek istiyorum ki yeni TOKİ'lerde aynı şekilde vatandaşımızın ihtiyacını giderecek şekilde bir Mahalle Konağı, yine sizlerin talepleri doğrultusunda Allah nasip ederse Çarşı Mahalle'de Ferhat Camii'nin hemen alt tarafında iki Konağı daha vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu projelerin olması için ilk başta bu arazilerin muhakkak belediyenin mülkiyeti içinde olması gerekmektedir. Daha önceki kaçak yapıları ki burada yaşayan kişiler hemen arkamdaki bu hafriyat alanında düğün salonunun olduğunu muhakkak hatırlayacaklardır. Biz bu yapıları usule aykırı olduğundan dolayı yıkma kararı aldık ve gerçekleştirdik. Ama kamulaştırmalarımız devam etmekte, bugün konağımızın toplamda bin metrekare alandaki inşaat alanı tamamen tapuları belediyemiz mülkiyetine katılmıştır. Yapmış olduğumuz her icraatı çok iyi anlatmak zorundayız. Vatandaşlarımızın nerelere hizmet yapıldığını bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek hayır duaları eşliğinde protokol üyeleri tarafından temel atma butonuna basıldı. Programda son olarak Bozüyük Belediyesi tarafından katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı.