4 Eylül ve Yeşilkent mahalle konaklarının yapım ihalesi yapıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın “9 Mahalle'ye 9 Mahalle Konağı” projesi kapsamında 4 Eylül Mahalle'sine ve Yeşilkent Mahalle'sine yapılacak olan Mahalle Konaklarının yapım ihalesi yapıldı.

Bozüyük Belediyesince düzenlenen ihaleye 2 istekli firma katılırken, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından projeler ivedilikle hayata geçirilecek. Yeşilkent Mahallesi'nde Metin Tavman Caddesi ile 1036 Sokak arasına yapılacak olan Mahalle Konağı 1.036,85 metrekarelik bir alan üzerinde 2 katlı olarak projelendirilirken projenin alt katında 1 adet iş yeri, fitness salonu, derslik ve muhtarlık, üst katta ise düğün salonu yer alıyor. 4 Eylül Mahallesi'nde 870 Sokak ile Cezmi Or Caddesi'nin köşesine yapılacak olan Mahalle Konağı ise 2.302,87 metrekarelik bir alan üzerinde 2 katlı olarak projelendirildi. Proje içerisinde alt katta kafe, derslik, sergi alanı, kitaplık ve çok amaçlı salondan oluşan bilgi evi, üst katta ise 360 kişilik düğün salonu yer alıyor.

Yenidoğan Mahalle Konağı, Tekke Mahalle Konağı, Yeni Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı, Kasımpaşa Mahallesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Çarşı Mahalle Konağı ve Akpınar Mahalle Konağı'nın ardından hayata geçirilecek olan 4 Eylül Mahalle Konağı ve Yeşilkent Mahalle Konağı 8. ve 9. Mahalle Konakları sonrasında Başkan Bakıcı'nın “9 Mahalle'ye 9 Mahalle Konağı” projesi tamamlanmış olacak.