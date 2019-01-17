4 gündür asansör boşluğunda mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki asansör boşluğunda yaklaşık 4 gündür mahsur kalan kediyi AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki asansör boşluğunda mahsur kalan kedinin seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen AFAD arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler kedinin mahsur kaldığı yerin duvarını çekiş yardımı ile kırdılar. Buradan açılan delikten uzun süre çıkmayan kedi son olarak ekiplerin aşağı inmesinin ardından mahsur kaldığı yerden çıktı.

Apartmanın altından kediyi kurtaran AFAD Arama Kurtarma Şefi Ercümen Diyar kediyi kucağına alarak apartman sakinlerin verdiği suyu verdi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 1 saat uğraştıklarını anlatan Diyar, "Duvarın arkasında sıkışarak kalan kediyi küçük bir delik açarak kurtardık. Yaklaşık 4 gündür beri orada kaldığı söyleniyor. Herhangi bir sıkıntısız bir şekilde özgürlüğüne kavuşturduk" dedi.

Özgürlüğüne kavuşan kedi bir süre su içtikten sonra apartmandan ayrıldı.