4. Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri muhteşem gala programı ile başladı. Protokol ile değerli sanatçıların buluştuğu gala programında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Metristepe Kültür Merkezi fuaye salonunda düzenlenen programa Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, “Yalan Dolan” adlı tiyatro oyunu oyuncuları, Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Hilmi Erdem, Onur Şan, Ethel Mulinas, Eray Türk, Tarık Karyağdı, Kirkor Dinçkayıkçı, Yağmur Şimşek ile festivalin ikinci akşamı sahnelenecek “İkinci Bahar” adlı tiyatro oyunu oyuncuları Cihat Tamer, Bedia Ener, Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak gibi sevilen ve ünlü sanatçıların katıldı.

Gala programında ilk olarak konuşan sevilen tiyatro oyuncusu Cengiz Küçükayvaz, tiyatronun önemli ve gerekli olduğunu belirterek “Böyle kültür festivalinin, tiyatro festivallinin bu buluşmanın toplumdaki birlikteliği daha fazla kaynaştıracağına birleştireceğine olan inancı, temennisi, başkanımızın bu doğrultuda hareket etmesi, bu festivalin 4. kez tekrarlanıyor olması, bir delalettir. Seyirci olmazsa tiyatro olmaz, Bozüyüklülerin de buna bir şekilde sahip çıkmış olması bizi bu noktaya getirdi. Festival hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum” dedi.

Ardından söz alan sevilen ses sanatçısı ve oyuncu Onur Şan ise festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek “Ben müziğin okullusu oyunculuğun alaylısıyım. Bu bir gerçek. Dizilerde tabi ki tecrübem oldu. Ancak tiyatro er meydanı, bambaşka bir meydan. Ben festivali tebrik etmekle beraber bu oyun benim ilk profesyonel tiyatro tecrübem oldu. Tabiki de asıl Cengiz Hocama çok teşekkür ediyorum. Benden çok onun cesareti diye düşünüyorum. Festival Bozüyüklülere hayırlı uğurlu olsun. Sanat adına Başkanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, festivalin hazırlanmasında emeği geçen ve gala programına katılan herkese teşekkür ederek “Tiyatro insanın ne olursa olsun o anda farklı bir olayla karşılaşsa bile tecrübesi ile birlikte bunu o oyuna adapte etmesi, onu kendi sanatına dönüştürerek insanlara farklı bir şekilde sunmasıdır. Muhakkak ki televizyonlarda pek çok sinema ve diziler var. Hepsi defalarca tekrarları çekilerek sunuluyor. Ama tiyatro birebirde yaşanması, insanlarla farklı bir noktada keza güldürürken düşündüren belki de ağlatırken gerçekten o hissiyatı bize yaşatabilen çok farklı bir olay. Biz tiyatroyu Bozüyük'teki tüm gençliğimize, çocuklarımıza ve ailelerimize sevdirmek için festivalimizin 4.'sünü düzenliyoruz. Sanatçılarımızın buraya kadar gelmeleri ile gençlerimize ‘ben de tiyatro oynayabilirim, ben de bunu gerçekleştirebilirim' düşüncesini yansıtmaya çalışıyoruz. Tiyatro aynı zamanda yaşamdan bir çok kesitin sunulmasıdır. Bire birde bazen üzüntülü bir anda kendi çocukluğunuzu yaşayabilirsiniz. Keza komik oyunlarda gülmemiz hayatın birebirde bizlere sunduğu komik olayların göstergesi haline geliyor” dedi.

Bu yıl festival programının toplamda 13 gün süreceğini 23 gösterimle beraber 18 oyunun sahneleneceğini belirten Başkan Bakıcı “Milli Eğitimle birlikte gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında okuldan çocuklarımız alınacak, buraya getirilecek. Tiyatroyu birebir canlı izleyip daha sonra tekrar okullarına götürülecek. Büyük bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Daha önce diğer festivallerimizde de bu projeyi gerçekleştirdik. Yazın sinema festivalimizi 10 gün boyunca 3 bin kişiye yakın amfi tiyatromuzda gerçekleştirdik. Belediyecilik sadece asfalt atmak, bir alt yapı yapmak ya da günlük olayları geçiştirmek değil. Biz sanatı ve sanatçıyı da vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu da bir emektir” dedi.

Programda konuşmaların devamında ise sanatçılara plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Gala programının hemen ardından festival kapılarını Bozüyüklü tiyatro severlere açarken festivalin ilk oyunu “Yalan Dolan” sahnelendi.