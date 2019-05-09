41 eski il başkanından CHP liderine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) geçmiş dönemlerde görev yapan 41 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde geçmiş dönemlerin il başkanlarını kabul eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin önemine değindi. 41 eski il başkanı arasında Bilecik'ten Çağatay Karaahmet de yer aldı. Kılıçdaroğlu'na hem geçmiş olsun dileklerini ileten hem de 23 Haziran günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde göreve hazır olduklarını anlatan Karaahmet, "Biz 41 arkadaş aynı dönem il başkanlığı yaptık. O dönemden sonra aramızdaki bağı hiç koparmadık. Bugün de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Beye hem geçmiş olsun hem de İstanbul'da tekrarlanan seçimlerde görev hazırız dedik" dedi.