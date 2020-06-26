41 kişi kan bağışında bulundu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Hükümet Konağı önüne kurulan mobil kan istasyon aracında ilçe halkı kan bağışında bulundu.

Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı ve Eskişehir Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurulana uygun araca tek tek alınan vatandaşlar kan bağışında bulundu. 41 kişi kan bağışında bulunurken, yetkililer en kısa zamanda kampanyayı tekrarlayacaklarını söyledi.