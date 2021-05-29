Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik'te 45 bin parselde kadastro güncellemeleri tamamlandı söyledi.

İl Müdürü Budak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilecik Kadastro Müdürlüğünce, Bahçelievler, Beşiktaş, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Gazipaşa, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, İstiklal, Osmangazi mahallelerinde Kadastro Kanununun 22'nci maddesi gereğince yapılan kadastro güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır belirtti. Budak, "Bu mahallelerimiz dışında Abbaslık, Ahmetpınar, Bekdemir, Elmabahçe, Gülümbe, Hasandere, Künceğiz, Şükraniye köylerinde ve Bozüyük İlçesi Akçapınar, Aşağıarmutlu, Aksutekke, Bozalan, Çamyayla, Çaydere, Darıdere, Delielmacık, Doruk, Dübekli, Hamidiye, Kandilli, Kapanalan, Karabayır, Karaçayır, Kızılcapınar, Kızıltepe, Kuyupınar, Muratdere, Ormangüzle, Revnak, Yeniüreğil, Yeşilçukurca köylerinde ve Osmaneli ilçesi Camicedit, Camikebir, Haceloğlu, İnönü mahallelerinde, Gölpazarı ilçesi Kurşunlu Köyünde ve İnhisar ilçesi Koyunlu Köyü'nde de güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Tapulama veya kadastro çalışmaları sırasında orman olduğu gerekçesi ile kadastro ve tescil harici bırakılan ve orman kadastrosu sonucu orman sınırları dışında kalan yerler ile tapulama veya kadastroya tabi tutulmamıştır. Bunun akabinde maliye hazinesine ait tespit dışı bırakılmış alanlarda yapılan kadastro çalışmaları sonucu üretilen tapu senetleri ile orman kadastro komisyonlarınca orman tahdidi/kadastrosu yapılarak kesinleşmiş ancak teknik nedenlerle yetersiz olduğu için tapu kütüğüne tescil edilmemiş orman alanlarında, yapılan düzeltmelerle teknik sağlığa kavuşturulan orman alanlarına ait Kadastro Güncelleme çalışmaları sonucu üretilen tapu senetleri Kadastro Müdürü ve Tapu Müdürü tarafından Müdürlüğümüze teslim edilmiştir" dedi.

Öte yandan İl Müdürü Budak, kadastronun güncellenmesi hakkında bilgi vererek, "Eski ölçü tekniği kullanılarak yapılan kadastro çalışmalarının yeni ölçü tekniklerine uyarlanarak güncellenmesi, tüm parsellerin kesin sayısal değerlerinin tespit edilmesi, fiili zemin durumuna uygun şekilde vasıflarının tayin edilmesi, tapu kütüğündeki isim, soyisim ve baba adı vb. yazım hatalarının veya eksikliklerin giderilmesi, intikal, taksim, ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik taleplerin karşılanması ve aynı zamanda tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılmasıdır" dedi.