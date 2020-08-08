45 branşın haricindeki spor branşlarında antrenmanlara başlandı

İl Müdürü Özdemi, yaptığı açıklamada, "Korana virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda spor merkezleri/tesislerinin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı. Daha önce antrenmanlara başlanmasına izin verilen 45 branşın haricinde kalan diğer spor branşlarının 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle pandemi süreci ile ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca getirilen kurallar ve spor federasyonlarınca branşa özgü belirlenen kurallar dikkate alınarak antrenmanlar başladı" dedi.