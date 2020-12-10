İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 ay önce emekli olmuştu, korona virüsünden hayatını kaybetti

Bilecik’te 36 yıl süren hizmetinin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekli olan din görevlisi korona virüsten hayatını kaybetti.

Bilecik'te 36 yıl süren hizmetinin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında emekli olan din görevlisi korona virüsten hayatını kaybetti.


Bilecik'in Bozüyük ilçenin sevilen müezzin kayyumlarından Haşim Zencir (57) 36 yıl Soğukpınar ve Gazozcu camilerinde görev yaptı. Zencir, yaklaşık 5 ay önce emeklilik kararı alarak çok sevdiği görevinden emekliye ayrıldı. Kasım ayı sonunda günümüzün korkulu rüyası Korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandı. Hastaneye kaldırılan Zencir, 10 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Haşim Zencir'in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini üzerken cenazesinin yarın şehir mezarlığına defnedileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.