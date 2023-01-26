5 ayrı hırsızlık olayı şüphelisi tutuklandı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayı şüphesi olarak yakalanan şahıs, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; İnhisar kırsalında son dönemlerde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak jandarma ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmada neticesinde hırsızlık şüphelisinin H.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen tarım aletleri ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi. Bulunan eşyalar sahiplerine teslim edilirken, şahıs, alınan ifadesinde farklı tarihlerde İnhisar ilçesi kırsalında meydana gelen 5 hırsızlık olayını işlediğini itiraf etti. Sevk edildiği Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.