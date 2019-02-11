5 dakikada 30 kilo altını çaldılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kimliği belirsiz şahıslarca bir kuyumcudan 5 dakika içinde 30 kilo altın çalındığı iddia edildi.

İddialara göre, kimliği belirsiz şahıslar İsmet İnönü Caddesi'nde Osman Ç.'ye ait kuyumcu dükkanının kapısını sabah 05.00 sıralarında tornavida vasıtasıyla açarak içeri girdi. Şahısların 5 dakika içinde 30 kilo altını alarak kayıplara karıştığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.