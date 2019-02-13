5 dakikada 7 milyonluk altın soygunu

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir kuyumcudan 5 dakikada değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 30 kilo altın çalan hırsızlar aranırken, zanlıların olaydan sonra kaçtığı otomobil terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler geçtiğimiz pazartesi günü sabah 05.00 sıralarında İsmet İnönü Caddesinde bir kuyumcu dükkanının kapısını tornavida vasıtasıyla açarak içeri girmişti. Yaklaşık 5 dakika içeride kalan zanlılar, bu kısa süre zarfında piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 30 kilo altını yanlarında getirdikleri iki çuvala doldurarak 34 LU 4469 plakalı otomobille kayıplara karışmıştı. Olayla alakalı soruşturma başlatan polis ekipleri, üstünde çalıntı plaka takılı otomobili Bozüyük-Bilecik karayolunun 5'inci kilometresindeki tali yolda terk edilmiş halde buldu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yanı sıra Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada yapılan incelemenin ardından otomobil, detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi.

Polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren zanlıların yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.