İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bilecik 1.

Amatör Lig'de 2, U16 Ligi'nde 1 maç, statlardaki zeminde biriken karların temizlenmediği için iptal edilirken, 5 gündür kar yağmayan ilçelerde karların temizlenmemesi tepkilere neden oldu.


Amatör Lig 14'üncü haftasının 11 ve 12 Ocak günleri Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası'nda oynanması gereken Akpınarspor-Pazaryerspor ve Bozüyük İçköyspor-Yeşilyurtspor müsabakaları sahadaki karların temizlenmemesi nedeniyle iptal edildi. Söğüt İlçe Stadı'ndan oynamaması gerek U16 Gençler Ligi 3'üncü haftasında oynanması gereken Söğütspor-Bozhüyükspor maçı da kar engeline takıldı. Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde 5 gündür kar yağmazken, kulüplerinin 5 gündür zeminlerin temizlenmemesine tepki gösterildiği öğrenildi.


Müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, 2 gündür Bozüyük Belediyesinin destekleriyle Bozüyük Sentetik Sahası'nda temizlik çalışması başlarken, Söğüt'te de çalışmalarına bugün başlanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.