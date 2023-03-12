5 yıl önce boşandığı eşi ve erkek arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

Bilecik'te 5 yıl önce boşandığı eşi ve erkek arkadaşını ayaklarından vuran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 5 yıl önce boşandığı Ümran Ü., beraberinde arkadaşı Metehan Y. ile sokakta yürürken karşılaştığı Ahmet Kafur arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonucu Ahmet Kafur yanında taşıdığı silahı çıkartarak önce Ümran Ü.'ya ardından Metehan Y.'nin bacaklarına ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Metehan Y. bir vatandaş tarafından otomobille, Ümran Ü. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Ümran Ü.'nün ameliyata alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli Ahmet Kafur'u Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yakaladı. Ahmet Kafur emniyetteki ilk ifadesinin ardından Bilecik Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirdi. Şahsın kıskançlıktan dolayı böyle bir olaya kalkıştığını söylerken, olay yerinde çok sayıda kovan ele geçirildi.