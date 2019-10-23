5 yılda 200'e yakın kuş türünü fotoğrafladı

Bilecik'te bir merakla başladığı doğa kuşu fotoğrafçılığında 5 yılda 200'e yakın kuş türünün fotoğrafını çeken Mevlüt İkiz, bir sergi açmayı amaçlıyor.

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu üyesi Mevlüt İkiz, 5 yıl önce bir merakla başladığı doğa kuşu fotoğrafçılığında 200'e yakın kuş türü fotoğrafladı. Kuşlara ayrı bir ilgisi olduğunu anlatan Mevlüt İkiz, "5 yıl çok da profesyonel olmayan bir fotoğraf makinesi ile bu hobiye başladım. Güzel türleri fotoğraflamaya başlayınca kendime daha iyi bir makine aldım. Yaklaşık 5 senedir 200'e aşkın kul türü fotoğrafladım. Bu fotoğrafları ileride sergilemeyi düşünüyorum. Bunun yanında Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu üye oldum ve hafta sonunda yaptığımız doğa yürüyüşlerinde kuşları görüntüleyeme devam ediyorum. Bunun yanı sıra ilginç hayvan türleri karşımıza çıkıyor, yürüyüşlerde. Onları da meraktan fotoğraflayıp arşivime katıyorum. 5 yılda başta Bilecik, Eskişehir ve yakın şehirlerde doğa kuşları çekimi yaptım. Ama en çok tür Bilecik ve Eskişehir'de denk geldi. Yaklaşık arşivimde 200 türden 10 bine yakın doğa kuşu resmi bulunuyor" dedi.