İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

50 bin lira Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler devam ediyor.


Osmaneli ilçesinde yakın zamanda faaliyete geçecek olan atık yağ geri dönüşüm fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin, Vefa Destek Grubu aracılığı ile 50 bin TL bağışta bulunarak kampanyaya destek verdi. Mehmet Afşin, Osmaneli Vefa Destek Grubu Başkanı Kaymakam Naif Yavuz'a gelerek "Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin TL bağışta bulunmak istiyorum" diye belirtti. Kaymakam Yavuz, kampanyaya vermiş oldukları desteklerinden dolayı tüm fabrika yetkililerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.