500 öğrenci matematiği severek öğreniyor

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan eğitime destek kursları çerçevesinde Matematik Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, matematik dersini severek ve eğlenerek öğreniyor.

Eğitime, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalara katkı sağlayan Bilecik Belediyesi, kentteki öğrencileri yeni uygulamalarla buluşturuyor.Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'ndeki Matematik Müzesi'nin kapılarını ilkokul, orta okul ve liseli öğrencilere açan Bilecik Belediyesi, matematik müzesindeki materyal ve görsellerle daha etkin öğrenme imkanı sunuyor.

Öğrencilere ücretsiz servis ulaşımı sağlanıyor

Bilecik Belediyesi araçlarıyla okullarından alınan öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde matematik dersine yönelik birçok konuyu uygulamalı ve teorik olarak alma imkanı buluyor.500 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda verilen akıl ve zeka oyunları, ilkokullar destek kursları, matematik kursları ve robotik kodlama kurslarıyla öğrenciler geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın yakın ilgisi ve takibi doğrultusunda devam eden kurslar, okul süresi boyunca öğrenciler için düzenlenecek.