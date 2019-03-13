59 yaşındaki atletten büyük başarı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu'nda 59 yaşındaki Bilecikli atlet Rıza Yıldırım kategorisinde 4'üncü oldu.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi işbirliği ile gerçekleşen yarışlarda, yarı maratonda 72, halk koşusu 5 kilometrede 168 ve 2 kilometrede 48 sporcu mücadele etti. “Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım” sloganı ile düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu 300' e yakın kişinin katılımı ile yapılırken, yarı maratonda Bilecik'i 59 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım temsil etti. Rıza Yıldırım, 55-59 Yaş Erkekler Kategorisinde 21 bin 98 metreyi 1 saat 41 dakika 47 saniye 92 salise ile bitirerek kategorisinde 4'üncü oldu. Yıldırım, genel sıralamada 32'inci sırada yer aldı.