6 büyükbaş hayvanla başladı, sayıyı 5'e katladı

Bilecik'te yaşayan Sevinç-Mehmet Ay, 2016 yılında "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe edilen 6 adet büyükbaş hayvanın sayısını 5 yılda 5'e katladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Abdullah Saray ve Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de 2016 yılı Genç Çiftçi projesinden faydalanan Sevinç-Mehmet Ay'ı ziyaret etti. Hayvancılık işletmelerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, genç üreticilerimizle sohbet ederek onlardan işletmeleri hakkında bilgi alarak, "2016 Yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6 adet büyükbaş hayvan vererek faydalandırdığımız bu arkadaşlarımız şu an 29 adet büyükbaş hayvan sayısına ulaşmışlardır. Bu projelerin zaman içinde başarıya ulaştıklarını görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Bizlerde desteklediğimiz projelerin kontrollerini yaparak geri dönüşlerinin takipçisi oluyoruz. Genç çiftçilere bakanlıklarının 'Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Başvuru Programı'ndan da faydalandırmak istiyoruz" dedi.

Bu ziyaret sonrası İl Müdürü Yoldaş ve beraberindekiler Pazaryeri'nde 2018 yılında "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanan Özlem Erdağlı'yı ziyaret etti. Şu an 35 koyu olan üretici Özlem Erdağlı'nın ağılında incelemelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, üreticiye küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hakkında pratik bilgiler verdi.