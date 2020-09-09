İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"6 Eylül Fotoğraf Sergisi'' ziyaretçilerini ağırlıyor

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Yaşayan Şehir Müzesinde hazırlanan ‘’6 Eylül Fotoğraf Sergisi’’ ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

6 Eylül Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Yaşayan Şehir Müzesinde hazırlanan ‘'6 Eylül Fotoğraf Sergisi'' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.


Kurtuluş mücadelesi öncesinde olduğu gibi sonrasında da birçok çetin savaşın yaşandığı Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu konferans ve fotoğraf sergileriyle anlatılıyor. Bilecik'in kurtuluş mücadelesindeki rolü, 5 Aralık Bilecik mülakatı ve işgalciler tarafından 3 kez yakılıp yıkılmasına ilişkin yeni fotoğrafların yansıtıldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.