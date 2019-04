6. Kariyer Günleri'ne Kayı Alpleri damgasını vurdu

Kariyer Günleri'nde bulunan Kayı Alpleri programa damgasını vurdu.

Programın yapıldığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı Spor Salonu giriş kapısında bulunan Kayı Alpleri öğrenciler ve gelen davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Düzenlenen 6. Kariyer Günleri'ne Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasın yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitelerin ülkenin en önemli kurumlarından birisi olduğuna değinerek, “Bu bağlamda öğrencilerimize temel insani değerlerin kazandırılması, yerel ve ulusal değerlere karşı duyarlılık bilincinin aşılanması, milli birlik ve kardeşlik duygusunun pekiştirilmesi ve bu yetkinlikleri kazanan öğrencilerimizin iş yaşamına kalifiye birer eleman olarak yetiştirilmesinde üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversitemiz, ülkemizde gerek kamu gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarının beklentileri doğrultusunda çalışmalarına hız vermiş, üniversitemiz ile şehrimiz arasında bir köprü görevi üstlenecek olan Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü'nü kurmuştur. Koordinatörlüğümüz bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerimize bağlı tüm liselerimizde lise son sınıf öğrencilerimize toplam 40'a yakın lisede, yaklaşık 100 akademisyeniyle üniversitemizi ve bölümlerimizi tanıtıcı paneller düzenlemiştir. Koordinatörlüğümüz 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibariyle toplam 90 kişilik alanında uzman akademisyenimizle hemen her bölümümüzde haftada en az iki saat olmak üzere 1'inci sınıftan 4'üncü sınıfa kadar tüm öğrencilerimize kariyer danışmanlığı hizmeti vermeye başlamış ve öğrencilerimizin geleceklerinin şekillenmesinde önemli bir destek unsuru haline gelmiştir” dedi.

“Öğrencilerimize mezuniyetlerinden sonra da yol gösteriyoruz”

Rektör Taş, konuşmasının devamında, öğrencilere sadece üniversite sıralarında değil, mezuniyetlerinden sonra da yol gösterdiklerini ifade ederek, “Bu çalışmalar doğrultusunda Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğümüz bu yıl 6'ncısı düzenlenen kariyer günleri etkinliği kapsamında üniversitemiz çatısı altında, bölümlerimiz ile orta öğretim öğrencilerimizi ve üniversite öğrencilerimiz ile şehrimizin önde gelen firmalarını bir araya getirmiştir. Böylece akademisyenlerimiz ve özel sektör temsilcilerimiz, henüz kariyerlerinin ilk basamağındaki öğrencilerimize tecrübe ve deneyimlerini aktaracaklar ve kariyer planlamalarında rehberlik hizmeti vereceklerdir. Yakın zaman sonra hayata geçecek olan kariyer portalımız ile öğrencilerimizle sanayimizin önemli firmalarını buluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize sadece üniversite sıralarında değil mezuniyetlerinden sonra da yol gösterici olması ve özel sektör ile buluşturacak olması nedeniyle kariyer merkezi platformumuzun kurulması ve faaliyete geçmesi bizler için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmaların bir devamı olarak bugün 3 bin 200 mezunumuzla iletişim kurarak öğrencilerimize mezuniyetlerinden sonrada destek olmak, şehrimize ve üniversitemize olan aidiyet duygusunu güçlendirmek adına faaliyetlerimizi artırmış bulunmaktayız. Halen alt yapı çalışmaları devam eden ve 2 ay içinde tamamlanması planlanan kariyer merkezi platformumuz tamamlandığında mevcut 16 bin öğrencimizin ve irtibat halinde olduğumuz 3 bin 200 mezunumuzun CV havuzları oluşturulacak, öğrencilerimizin ve mezun öğrencilerimizin platformumuzda ilimiz özel sektör firmaları ile buluşmaları sağlanacak ve böylece iş yaşamına hazırlık aşamasında öğrencilerimize önemli bir destek sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

“Üniversitemiz bizim Bilecik'imiz için vazgeçilmez, son derece önemli”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, üniversitenin Bilecik'in için vazgeçilmez ve son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Burası iş dinamitleri ekstra dinamit katan hayati önem taşıyan Bilecik'in ekonomik, sosyal, kültürel anlamda gelişmesine son derece katkı sağlayan bir işlev görüyor. O yönüyle bizim için her faaliyeti önemli. Eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere yine eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında teorik bilgilendirmenin yanında zaman, zaman yapmış olduğu bu tür programlarla da hem gençlerimizin hayatı anlamaları noktasında bir kısım tecrübelerden istifa etmeyi imkanlarının hazırladığını görüyoruz. Bunla da gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Aslında üniversite okumak bazıları için hayata başlamayı biraz geciktirmek gibi düşünülebilir ama öyle değil” dedi.

“Yolumuz bozuk olabilir fakat insanımız bozuk olamaz, olmamalı”

Şentürk, konuşmasının devamında yolların bozuk olduğunu fakat insanın bozuk olmadığını ve olmayacağını da belirterek, “Bizim üniversitemizde de müsaade ettiğimiz gibi 3 +1, 7 +1 gibi uygulamalarla daha mezun olmadan hayata atılma noktasında sorumluluğu da çok kısmi taşıdığı bir aşamada sanayicilerimiz ve iş yerlerinde yapılan staj programlarıyla, kariyer merkezimizin düzenlemiş olduğu etkinliklerle sizleri hayata hazırlama gayreti içerisinde oluyoruz. Biz valilik olarak da buna ilişkin her türlü desteği vereceğimizi baştan ifade etmek istiyoruz. Her zaman söylüyorum yolumuz bozuk olabilir fakat insanımız bozuk olamaz, olmamalı. İnsanımız kendisiyle barışık, nitelikli. Milyarlarla insan var bizim onlardan ne farkımız var diye sorduğumuz zaman bir farkımızın olması lazım. Kendisini idrak ederek, kendisini yetiştiren yapıda olmak zorunda. Bu yapıyı nasıl sağlarız, hep beraber sağlayacağız. Yani devletimizin sağladığı her türlü imkan var. Kurumların imkanları var, özel işletmenin imkanları var. Bunların hepsini yetişme sürecinde sizlerin emrine amade kalarak sizlerin daha iyi yetişmesini geleceğimize, milletimize ve devletimize katkı sağlayacak bir platformda bir donanımda olmanızı arzu ediyoruz. İnşallah bu etkinlikte bu konuda pek çok gencin önünü açacaktır. Kariyer günleriyle, iş kurmuş markalaşmış, değişik alanlarda başarılı çalışmalar yapmış insanlarımızın tecrübelerinden sizler de istifade ederek geleceğinizi hazırlayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Program, konuşmaların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin bölümlerinin tanıtılması, kentteki en eski esnaflara plaketlerinin verilmesi, mehteran gösterisi, Bilecik ve ilçelerine ait yöresel ürünler sergisinin gezilmesi ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.