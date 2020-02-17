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6 katlı apartmanın çatısından tribündeymiş gibi maç seyrettiler

Bilecik’te oynanan bir amatör lig maçını 6 katlı apartmanın çatısından sanki tribündeymiş gibi seyreden iki arkadaş kameralara yansıdı.

Bilecik'te oynanan bir amatör lig maçını 6 katlı apartmanın çatısından sanki tribündeymiş gibi seyreden iki arkadaş kameralara yansıdı.


Bilecik 1. Amatör Lig'de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu maçı Bilecikspor 70'inci dakika bulduğu golle 1-0 kazandı. Stadın depreme uygun olmaması sebebiyle taraftarlara sadece portatif tribün tahsis edilirken, maça yarım saat kala tribün hınca hınç doldu. Stada giremeyen iki vatandaş ise stadı gören 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak maçı izledi. Ayakta durmakta zaman zaman zorlanan iki kişi çatıdaki asansör çıkıntısına oturarak dinlendi. Ölümü hiçe sayan iki arkadaşın maç keyfi kameralara yansıdı.

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