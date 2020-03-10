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60 yaşındaki Bilecikli atletten büyük başarı

Bilecikli 60 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım, “Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile düzenlenen 20.

Bilecikli 60 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım, “Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım” sloganı ile düzenlenen 20. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 'Mastırlar' kategorisinde 1'inci oldu.


Yarışlarda yarı maratonda 87, halk koşusu 5 kilometrede 192 ve 2 kilometrede 74 sporcu mücadele etti. Yarı maratonda Bilecik'i temsil eden 60 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım 'Mastırlar' kategorisinde 1'inci oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, ALTİD Başkanı Burhan Sili, ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli verdi.


60 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım, birincilik kupasını Bilecik'e getirdiği için sevinçli olduğunu ifade etti.

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