İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilecek

Bilecik’in Söğüt ilçesinde alınan kararla 65 yaş üzeri vatandaşlar belirli saatlerde evden çıkabilecek.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde alınan kararla 65 yaş üzeri vatandaşlar belirli saatlerde evden çıkabilecek.


Söğüt'te artan vaka ve ağır hasta sayıları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla 65 yaş üzeri vatandaşlar sadece saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kurallarına uymak şartı ile ikametlerinden çıkabilecekler.


Ayrıca ilçe pazarının her gün açık olması kararlaştırılırken, maske ve mesafe kurallarına uymayan tüm vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.