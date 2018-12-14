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71 yaşındaki fanatik teyze takımın hiçbir maçını kaçırmıyor

Bilecik 1.

Amatör Lig takımlarından Bozüyük temsilcisi İçköyspor'un fanatik taraftarı 71 yaşındaki Hanım Ölçer, takımın kendi evinde ve deplasmanda hiç bir maçını kaçırmıyor.


Ligde oynadığı 11'inci hafta sonunda 5 galibiyet alarak 5'inci sırada bulunan İçköyspor'un geçtiğimiz hafta Bilecikspor deplasmanı öncesi 71 yaşındaki Hanım Ölçer tribünde yine yerini aldı. Maç öncesi fanatik İçköyspor taraftarı yaşlı kadına Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından teşekkür belgesi verildi. Aldığı belge sonrası duygulandığı anlatan Hanım Ölçer, "Oğlum bu kulübün başkanlığı yapıyor. Ben de sporu sevdiğim için bu sene içeride dışarıda bütün maçlara gittim. Bugün de Bozüyük'ten kalkıp Bilecik'e futbolculara destek vermek için verdim. Tribünde yerimi aldım. Bugün de sağ olsun takımımın hiçbir maçını kaçırmadığım için bana teşekkür belgesi verdiler. Bu takımı biz alt liglerden bu yana tüm köyümüz destekleyerek bu günlere getirdik. Ömrüm el verdiği sürece takımımın bütün maçlarına gitmeye devam edeceğiz" dedi.

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