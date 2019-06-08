720 yıllık camiyi restorasyon sonrası ibadete Bakan Dönmez açtı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyünde 1988 depreminde zarar gören, 720 yıllık camiyi restorasyonun ardından ibadete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açtı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çeşitli etkinliklere ve açılışlara katıldı. Bakan Dönmez'i Gölpazarı'na bağlı Kuşçuören köyünde Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kaymakam İbrahim Güneş, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilgililer ile vatandaşlar karşıladı.

Bakan Dönmez ve Vali Şentürk ile beraberindekiler 18'inci yüzyılda yapılan ve 1999 depreminde zarar gören, 720 yıllık olan Vakıflar Genel Müdürlüğünce rölöve ve restorasyonu yapılan Kasımlar Köy camisinin tekrar ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

“Camiler mahallenin ve köyün merkezi haline gelmiş”

Bilecik'in, Osmanlı Devleti'nin köklerinin gelişmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Dönmez, Türkiye'de cami sayısının 84 bin 600 olduğunu belirtti. Cumhuriyet döneminde 74 bin cami daha yapıldığını belirten Bakan Dönmez, "Bunların da kahir ekseriyeti aslında vatandaş eliyle olmuş. Dişinden tırnağından arttırmış mahallesindeki caminin biri temelini atmış, birisi harcını getirmiş, biri camını getirmiş. Böyle yapmışız. Cami, mahallenin köyün merkezi haline gelmiş. Onun etrafında yerleşim alanı oluşmuş. Allah o insanlardan razı olsun” dedi.

Vali Şentürk ise caminin görünümünü gördükten sonra buranın geçmişiyle ilgili fikir ve bilgi sahibi olduklarını ifade etti. Tarihi caminin ecdat tarafından yapıldığını dile getiren Vali Şentürk, "Geçmişi böyle heybetli olanın geleceği bundan aşağı kalır mı? Kalmaması lazım. Kim inşa edecek geleceği, çocuklarımızla beraber inşa edeceğiz. Ama geçmişimizi unutmadan, geçmişle bağlarımızı koparmadan. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz güzel bir çalışma ortaya koymuş. Buranın ne kadar önemli geçmişinin olduğunu bize gösteriyor. Ama geleceğimizi inşa edelim derken gurbette olan insanlarımız bağlarını koparmasın. Geçmişle bağlarımızı diri tutalım” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez, Vali Şentürk ve beraberindekiler rölövesi ve restorasyonu tamamlanan camiyi yenden ibadete açtı.