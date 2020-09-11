739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

Bu yıl 739'uncu gerçekleşen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen devlet töreni ile başladı. Şenlikler, korona virüs salgını nedeniyle az katılım ve tedbirler kapsamında yapıldı.

Her yıl Söğütte Eylül ayının ikinci haftasında düzenlenen geleneksel şenlik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'yi anmak için düzenleniyor. Bu yıl ki kutlamalara korona virüs salgını damgasını vuran şenlikler, Ertuğrul Gazi türbesi önünde okunan duayla başladı. Ardından, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, siyasi parti temsilcileri, Türk büyükleri adına Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi. Protokol üyeleri ardından Ertuğrul Gazi Türbesi önünde tutulan ''Saygı Nöbeti'' devir teslim törenini izlediler.

Konya'dan yola çıkan Beylik Beratı ve hediyeler Vali Şentürk'e teslim edildi

Sultan Alaaddin Keykubat'ın Konya'dan gönderdiği Beylik Beratı ile Bilecik Doğa Sporları Derneği Başkanı Feridun Aynur'un Domaniç'te Kütahya Valisi Ali Çelik'ten aldığı Kayı Boyu sancağı Vali Bilal Şentürk'e teslim edildi. Ardından, türbe yanında bulunan Türk Büyükleri Anıtı Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanlığı adına düzenlenen çelengi sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi.

Program yarın Mehterin eşliğinde Söğüt Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesine yürüyüş ile başlayacak. Burada dua edilmesinin ardından Türk Büyükleri Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek. Açılış konuşmalarının ardından Yörük Türkmen Federasyon Başkanları ile online görüşme yapılacak. Küre Mehteran Bölüğünün gösterisi ile devam edecek olan "739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri", Ertuğrul Gazi Camii ve Darû-l Kurra temel atma töreniyle son bulacak.