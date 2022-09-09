741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki başlayan bu yıl 741'inci kutlanan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı.

Açılış törenine, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer,Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Hüseyin Yıldız, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda kişi katıldı.

İlk günkü program protokol üyelerinin Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek, Alp kıyafetli askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbeti değişimini izlemesiyle başladı. Program Türk Büyükleri Anıtı'na Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın çelenk sunması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şifalı pilav için kurban kesimini ile devam etti.

"741 yıldır aralıksız kutladığımız Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerimizle Kayı Beyi Ertuğrul Gazi nezdinde tüm Türk büyüklerimize olan saygımızı hep birlikte sunuyoruz"

Ardından törenlerin açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Kayı Boyu'nun 400 çadırla tam da bulunduğumuz yerde başlayan var olma mücadelesi, önünde bulunduğumuz Türk büyüklerinden aldığı manevi güçle Söğüt'ten üç kıtaya yayılmış, aşiretlikten dünyaya hükmeden bir cihan devletine ermiştir. Böylesine büyük bir medeniyetin torunları olmak bizler için gurur sebebidir. Günümüzde hala bizlere ve tüm Türk dünyasına ilham olan Kayı'nın töresi, Şeyh Edebali'nin öğretileri ve atamız Ertuğrul Gazi'nin yiğitliği yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.741 yıldır aralıksız kutladığımız Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'mizle Kayı'nın Beyi Ertuğrul Gazi nezdinde tüm Türk Büyüklerimize olan saygımızı hep birlikte sunuyoruz" dedi.

" Yüz yıllardır devam eden bu kıymetli geleneği ecdadımız gibi bizlere de sürdürmeyi nasip ettiği için yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır"

Vali Kızılkaya açıklamasının devamında, "Bu yıl kutlayacak olduğumuz şenliklerimizi Ertuğrul Gazi türbemizin yerleşkesine kazandırdığımız Ertuğrul Gazi Camii, Darulkurrası, bin 500 araçlık otoparkı ve millet bahçesiyle taçlandırmayı rabbimiz bizlere nasip etti. İnşallah daha nicelerini de gelecek senelerde hizmete açmayı nasip eder. Yüz yıllardır devam eden bu kıymetli geleneği ecdadımız gibi bizlere de sürdürmeyi nasip ettiği için yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Burada bizlere düşen en önemli görev ise gelecek kuşaklara bu kültürü aktarmak ve yaşatılmasını sağlamaktır" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı ve şifalı pilav için kurban kesildi. Türbe yerleşkesi içinde bulunan Ertuğrul Gazi Camii'nde mevlit okumasıyla ilk günkü program son buldu.