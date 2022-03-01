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77 bin 840 TL dolandırılmaktan trafik polisinin sayesinde kurtuldu

Bilecik’te telefon dolandırıcıların ağına düşürdüğü bir bayan, trafik polisinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Bilecik'te telefon dolandırıcıların ağına düşürdüğü bir bayan, trafik polisinin dikkati sayesinde kurtuldu.


Alınan bilgile göre; Bilecik'te trafik ekipleri Bankalar mevkiinde bir şahıstan şüphelenmesi üzerine 'Telefon yoluyla dolandırmaya çalışan yaşlı bir erkek şahıs olduğunu' anonsu etti. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü yönlendirilirken, H.A. isimli bayan, ATM'den 77 bin 840 TL'yi yatırmak üzereyken bulundu. Hemen işlemi iptal eden ekipleri şahsı dolandırılmaktan korudu.


Öte yandan şahsın bu parayı temin etmek için kent merkezinde bir kuyumcudan 9 adet ata altın, 2 adet bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet gram altın bozdurduğu belirlendi. Ekipler parayı kuyumcuya geri vererek, şahsın altınları alarak geri verdi.

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