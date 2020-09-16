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8 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter sevk edildi

Bilecik’te gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Bursa’ya sevk edildi.

Bilecik'te gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.



Alınan bilgilere göre, cam kırılması sonrasında sol gözünde gelişen perforan göz yaralanması sebebiyle Bilecik Devlet Hastanesi'nde yatan ismi Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmeyen 8 yaşındaki çocuk için ileri tedavi amacıyla ambulans helikopter sevk edildi. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter yeni Bilecik Devlet Hastanesi bahçesine iniş yaparken, 8 yaşındaki çocuğun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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