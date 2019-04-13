Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" kapsamında 81 ilden bin öğrenci Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler gezi kapsamında ilk olarak Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin Türbesini ziyaret etti. Hamidiye Külliyesi ve Kuyulu Mescidi'ni de ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Bilecik'te bulunan Osman Bey'in kayın babası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesinde dua ettikten sonra Osmanlı Tarih Şeridi'ni gezdi.

"Bilecik'in tarihi ve kültürel mekanlarına geziler"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, yapılan faaliyet hakkında yaptığı değerlendirmede; yaklaşık bin öğrencinin Bilecik ve ilçelerindeki tarihi ve kültürel değeri olan alanları ziyaret ettiğini kaydetti.

Amaçlarının gençlere Bilecik'in zengin tarihi hakkında bilgilendirmek olduğunu kaydeden Yıldız, "Geçtiğimiz yıllardan itibaren bakanlığımız ve KYK İl Müdürlüklerimiz işbirliğinde güzel bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. 81 ilimizden gelen gençlerimize tarihte atalarımızın destansı mücadelelerini göstermeyi amaçlıyoruz. İnşallah hepsi çok farklı duygularla dönecekler" dedi.

Bilecik'teki tarihi yerleri gezen öğrencilere; Bilecik Belediyesi görevlileri olan Arkeolog Umut Özdemir, Arkeolog Ertuğrul Gündüz ve Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce rehberlik ederek, bilgiler aktardı.

Öte yandan Isparta'dan Sivas'a, Denizli'den Konya'ya birçok şehirden ilimize gelen öğrenciler, Bilecik'teki tarihi yerler hakkında bilgi almanın yanı sıra birçok fotoğraf karesi ile ilimizi tanıttı. Bilecik'e ait süs eşyası ve hediyeliklerden alan öğrenciler, geziden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.