84 yıldır aynı dükkânda boza üretimi yapıyorlar

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ve sağlık açısından birçok rahatsızlığa şifa olarak bilinen bozanın sezonu açılırken, İsmail Soydan'in işlettiği dükkânda 84 yıldır boza satılıyor.

Bozası ve helvası ile meşhur Pazaryeri'nde havaların soğuması ile beraber sezon açıldı. İlçenin boza üreticilerinden İsmail Soydan, bozanın çok yararlı bir içecek olduğunu, çocuklarda kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, anne sütünü artırdığını ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırdığını söyledi.

“Dededen toruna 3 kuşaktır aynı dükkânda boza üretiyoruz”

Dedelerinin kurduğu boza dükkânında 3 kuşaktır faaliyet göstermekte olduklarını anlatarak Soydan, "Bizim 83 yıllık bir firma geçmişimiz var. Pazaryeri ilçemizdeki fabrikamızda ürettiğimiz bozayı tüm Türkiye'ye pazarlıyoruz. Boza lezzeti Türkiye'ye Balkan göçmenleri ile getirilmiş, kış aylarının önemli içeceklerinden birisi olmuştur. Ancak, atalarımız yıllar önce Balkanlar'da boza üretirmiş. Oralarda yaz aylarında içilen boza kışın satılamazmış. Bizimkiler de kışın boş durmamak için Anadolu'ya gelerek boza üretip satarlarmış. Bu yüzden de Türkiye'de kışın içilmeye başlanmıştır” dedi.

“Bozanın içinde buğday, mısır unu, şeker ve su var”

Bozanın artı 8 derecede 25 gün saklanabileceğini, ancak hava sıcaklığı bu ömrü kısaltacağını belirten Soydan, “Ancak boza bu süre dolsa da bozulmaz, ekşir. Eğer ekşi içmeyi severseniz ve içerseniz bir zararı olmaz. Bozanın içinde buğday, mısır unu, şeker, su ve bir de el elemeği var. Yurdumuzda ulaşabildiğimiz her yere bozamızı kargoyla gönderiyoruz. 83'inci yılımıza girdik ve yıllardır bu işle uğraşıyoruz" dedi.

“Şifa deposu”

İsmail Soydan, çocukların ve yetişkinlerin her gün bir bardak boza içmesini tavsiye ederek, “Bozanın kendisi zaten şifa deposu ve faydası çok. Mesela yaşlılarda hazmı kolaylaştırıyor, çocuklu olan annelerimize emziren annelerimize çok yararı var sütü çoğaltır. Çocuklarımızın kemik yapısı güçlendirir. Gıda olarak süper bir gıda ve günde bir bardak mutlaka içilmeli” dedi.