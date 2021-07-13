9 bin sene önceye ait Batı Anadolu'nun ilk köyü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sürdürülen arkeolojik kaza çalışmaları sonucu 9 bin sene önceye ait Batı Anadolu'nun ilk köyünün gün ışığına çıkarıldığını, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından öncelikle koruma altına alınacak alanın açık hava müzesine dönüştürüleceğini kaydetti.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Vali Şentürk ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e, Bahçelievler Mahallesindeki yerleşkesinde arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarının yer aldığı bölgede inceleme yaptı. Vali Şentürk, boş bir parselde 4 aydır arkeolojik kazıların yapıldığını hatırlatarak, çalışmaların sona yaklaşıldığını bildirdi. Kazı çalışmalarında, günümüzden 9 bin sene önceye ait Batı Anadolu'nun ilk köyünün gün ışığına çıkarıldığını da sözlerine ekleyen Şentürk, "Yaklaşık bin yıl boyunca Bilecik'in verimli topraklarında tarım ve hayvancılık yaparak geçindikleri anlaşılan insan topluluğuna ait, kulübe tarzında yapılmış yuvarlak ya da oval şekilli evler yanında pişmiş toprak, kemik ve taştan aletler ve binlerce seramik parçası ele geçirildi. Buluntular arasında kemik bir müzik aleti ve muska, pişmiş topraktan hayvan heykelcikleri ve yün eğirmeye yarayan ağırşak, mermer baltalar ile sadece bu yerleşmede görülen seramik süslemeleri dikkatimizi çekti" dedi.

Açık hava müzesine dönüştürülecek

Vali Şentürk, BŞEÜ'den bir grup akademisyen ve öğrencinin, alanda Bilecik tarihini 9 bin yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının anlamlı olduğunu belirterek, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından öncelikle koruma altına alınacağını ve verilere dayalı olarak alanın açık hava müzesine dönüştürüleceğini kaydetti.