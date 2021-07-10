9 bin yıl önce yaşayanlar keçi ve sığırı evcilleştirmişler

Bilecik'in Bahçelievler mahallesindeki kazı alanında ortaya çıkartılan buluntular üzerinde Arkeozoolog Sultan Sarı Ertaştan tarafından yapılan çalışmalar sayesinde 9 bin yıl öncesine ait beslenmeler hakkında yeni fikir sahibi olundu.

Mahallede yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, aynı döneme ait 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

"Beslenme şekilleri hakkında artık daha çok fikrimiz var.

Arkeozoolog Sultan Sarı Ertaştan'ın son yaptığı çalışmalarda ise yeni bulgular kayıtlara geçti. Konu hakkında Bilecik Beledisinden yapılan açıklamada, "Arkeozoolog Sultan Sarı Ertaştan'ın çalışmaları o dönemde yaşayanların kırmızı et yediklerini, kızıl geyik, alageyik ve karaca avladıklarını, aynı zamanda koyun, keçi ve sığırı evcilleştirdiklerini gösteriyor. Ayrıca kemik incelemeleri sonucu, bölgemizde o dönemde gelincik türünün de yaşadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çalışmalar sayesinde komşularımızın beslenme şekilleri hakkında artık daha çok fikrimiz var. Siz de komşularımız hakkında bilgi almak isterseniz Bahçelievler Yerleşmesi kazı alanını ziyaret edebilirsiniz" denildi.

Batı Anadolu'nun en eski seramik örneklerinin Bilecik'te bulundu

Açıklamanın devamında, "Batı Anadolu'nun en eski seramik örneklerinin Bilecik'te bulunduğunu biliyor musunuz? Seramik uzmanı Dr. Savaş Sarıaltun'un yaptığı incelemeler, Bahçelievler Yerleşmesi Arkeolojik Kazı Alanı'nda bulunan seramik üzerindeki süslemelerin Bilecik'e özgü olduğunu gösterdi. En eski komşularımızın ellerinde sanata dönüşen toprağın seramik yolculuğu, 9 bin yıl sonra gün yüzüne çıktı. Bahçelievler, Firuze Sokak'ta yer alan kazı alanımızı ziyaret etmek için elinizi çabuk tutun. Çünkü 14 Temmuz 2021'den itibaren kazı alanı koruma altına alınacağı için bir süre ziyarete kapalı olacak" denildi.