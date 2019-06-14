92 lise öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı

Bilecik'te eğitim veren Sınav Kolejinin lise bölümünde okuyan 92 öğrenci mezuniyet ve kep atmanın gururunu yaşadı.

Bilecik Özel Sınav Lisesi düzenlenen mezuniyet töreninde 2018-2019 öğretim yılı mezunlarını uğurladı. Kentte düzenlenen mezuniyet törenine İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, önceki dönem İl Genel Meclis Başkanı Serkan Yıldırım, Milli Eğitim eski Şube Başkanı İbrahim Kalın Barışveliler ve öğrenciler katıldı.

“Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır”

Açılış konuşması yapan okulun kurucusu Ahmet Kolağası, mezuniyet bir başka basamağın başlangıcı olduğunu söyleyerek "Okula İlk başladığınız günden bugüne değin, eğitim aldınız, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz, okul anılarına dönüşecektir. Sizler gelecekte başarı ile okulunuzu, bizler ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Gençler sizden sahip olmanızı istediğim 3 şey; bir sağlığınız, iki mutluluğunuz, üç ahlaklı ve başarılı olmanızdır. Hızla değişen bu dünyada değişimi kavrayınız. Kavrayınız ki muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşıyınız sizlerden dürüst, adil, iyi bir insan değer ve tutumlara bağlı olmanızı arzuluyorum" dedi.

"Zaman bir su misali hızla akıp geçiyor”

Okul Müdürü Ali Özhan ise; zaman bir su misali hızla akıp geçtiğini belirterek "Bir eğitim öğretim yılı bakın ne çabuk geçti ve yılın sonuna geldik. Hızla akıp giden yıllar bazılarınızı bir üst sınıfa bazılarınıza da Özel Bilecik Sınav Anadolu Lisesi yılların sonuna getirdi. Öğretmenleriniz olarak bizler öğretmenlik görevlerimizin dışında anne gibi, baba gibi, abla ve abi gibi olmaya gideceğiniz o uzun ve zor hayat yolunda işinize yarayacak, başarılı olmanızı, becerikli olmanızı, mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacak bilgiler, beceriler alışkanlıklar kazandırmaya çalıştık, kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerime bir evlat şevkati ve hassasiyeti ile yaklaşan, onları eğiten, öğreten biçimlendiren öğretmen arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezuniyet töreninde okul birincisi yaş kütüğüne ismini çakmasının ardından flama devir teslim töreni, spor dallarında başarı gösteren öğrencilere de madalyonları takdim edildi. Ardından geri sayım yapılarak müzikler eşliğinde mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetleri coşkuyla yaşadılar.