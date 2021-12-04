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92 yaşındaki Kadriye nine yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini Vali Kızılkaya'ya hediye etti

Bilecik merkeze bağlı Ören Köyü’nde yaşayan 92 yaşındaki Kadriye nine, yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini Vali Kızılkaya’ya hediye etti.

Bilecik merkeze bağlı Ören Köyü'nde yaşayan 92 yaşındaki Kadriye nine, yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini Vali Kızılkaya'ya hediye etti. Vali Kızılkaya da, mukabelede bulunduğu Kadriye ninenin elini öperek bir süre sohbet etti.


Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Ören Köyü ziyaretinde Muhtar Mustafa Çalışkan'dan köyün ve vatandaşların sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Bu esnada evden valiyi görmek için köy meydanına gelen 92 yaşındaki Kadriye Aslan, kendi yaptığı el emeği göz nuru ürünleri Vali Kızılkaya'ya hediye etti. Kadriye ninenin el emeği göz nuru hediyelerini kabul edip mukabelede bulunan Vali Dr. Kızılkaya da fincan takımı hediye ederek, kendisini ağırlayan köy halkına şükranlarını iletti.

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